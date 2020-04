Voici le point dans l’espace CEDEAO

A travers un communiqué de presse, le président de la Commission de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), Jean-Claude Kassi Brou a présenté le point de la pandémie du Covid-19 dans l’espace sous-régional.

Selon ce point, à la date du 05 avril 2020, 15 pays ont été touchés par le Coronavirus. Sur l’ensemble des Etats affectés, il y a eu 1.739 cas confirmés, 55 décès et 328 personnes guéries. Environ 95% des décès enregistrés selon la CEDEAO, concernent « des patients en situation de comorbidité ».

Le président de la Commission de la CEDEAO a par ailleurs réaffirmé la solidarité de l’organisation sous-régionale aux Etats membres et salué l’ensemble des mesures déjà prises pour freiner la propagation de la pandémie, et prendre en charge des malades. La CEDEAO reste « déterminée à les soutenir dans la lutte contre cette pandémie », a-t-il rassuré.

Le plan stratégique élaboré de concert avec les Etats

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), l’Institution spécialisée de la santé chargée d’assurer la coordination de la riposte au niveau régional, a élaboré avec l’ensemble des Etats membres, un Plan Stratégique Régional. Ainsi, pour faire face à l’urgence, la CEDEAO a procédé au déblocage immédiat d’un appui financier prélevé sur ses ressources propres, complétés par des aides de partenaires internationaux, pour l’achat des matériels et équipements médicaux indispensables pour la lutte contre la pandémie.

L’OOAS a ainsi déjà procédé à l’achat et à l’envoi, dans les 15 Etats membres de : 30.500 kits de tests de diagnostics ; 10.000 équipements de protection individuelle (EPI) (Combinaisons, Tabliers, Robes, Gants, Lunettes de protection, Chaussures) ; 740.000 comprimés de médicaments (Chloroquine et Azithromycine).

Des commandes ont été également passées pour l’acquisition au profit des Etats membres, de 240.000 kits de diagnostics ; 240.000 kits d’extraction ; 250.000 équipements de transports des échantillons viraux ; 285.100 équipements de protection individuelle (EPI) ; 268.1000 masques pour le personnel médical (Masques faciaux, Masques chirurgicaux, Masques faciaux intégraux) ; 120 respirateurs ; et des milliers de litres de gels hydro-alcooliques et de désinfectants.

