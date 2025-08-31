dimanche, 31 août 2025 -

Politique

Voici le parcours de Romuald Wadagni




Discret, rigoureux, et stratège, Romuald Wadagni est désormais au centre de l’attention nationale. Désigné comme le candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection présidentielle de 2026, l’actuel ministre d’État, chargé de l’Économie et des Finances du Bénin s’apprête à franchir un nouveau cap. Mais qui est cet homme souvent décrit comme "l’architecte silencieux" des réformes économiques majeures du régime en place  ?

Un parcours académique exemplaire

Né le 20 juin 1976 (49 ans) à Lokossa, dans le sud-ouest du Bénin, Romuald Wadagni affiche un parcours académique prestigieux. Diplômé de l’École Supérieure des Affaires de Grenoble, il y obtient un master en finances avec la mention de major de promotion. Il poursuit ensuite sa formation à la Harvard Business School, aux États-Unis, où il se spécialise en private equity et capital-risque.

Doublement certifié, expert-comptable en France et Certified Public Accountant (CPA) aux États-Unis, il fait partie de cette génération de technocrates africains formés aux standards internationaux les plus élevés.

L’Ascension chez Deloitte

En 1998, il intègre Deloitte France, puis poursuit son ascension aux États-Unis, dans les bureaux de Boston et New York. En 2012, à seulement 36 ans, il devient le plus jeune associé du groupe en Afrique. Il est nommé Directeur Associé en charge de l’Afrique francophone, un poste stratégique dans lequel il pilote l’expansion du cabinet dans plusieurs pays, notamment la RDC.

Architecte des finances publiques béninoises

Son retour au Bénin en 2016 marque un tournant. Il est nommé ministre de l’Économie et des Finances dans le premier gouvernement de Patrice Talon. En 2021, il est reconduit avec le rang de ministre d’État. Dès lors, il orchestre une politique économique jugée rigoureuse et ambitieuse. Sous sa houlette, le Bénin réalise plusieurs opérations financières remarquées à savoir l’émission du premier eurobond de l’histoire du pays (2018), les obligations durables liées aux Objectifs de Développement Durable (ODD) (2021) ; remboursement anticipé d’une dette extérieure, générant des économies de plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Le Bénin, jusque-là peu présent sur les marchés internationaux, devient un modèle de crédibilité financière en Afrique de l’Ouest.

Réformateur régional

Entre 2018 et 2020, Romuald Wadagni préside le Conseil des ministres de l’UEMOA, où il joue un rôle majeur dans les discussions sur la réforme du franc CFA. Il participe également aux négociations avec le FMI, notamment pour les lignes de crédit élargies et les financements pour la résilience post-COVID.

Ses actions ont permis au pays d’être cité en exemple par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, autant pour la rigueur de ses finances que pour sa transparence.

Un homme d’ouverture

À l’international, il représente le Bénin dans les institutions financières majeures. Il est gouverneur à la Banque mondiale. Tourné vers l’investissement, le partenariat public-privé et le développement durable, Romuald Wadagni est l’un des profils africains les plus consultés dans les cercles de décision économiques mondiaux. Sa capacité à conjuguer rigueur budgétaire et vision stratégique séduit à la fois les bailleurs de fonds, les agences de notation et les investisseurs étrangers.
Le journal financier Financial Afrik nomme Romuald Wadagni « meilleur ministre africain de l’Économie et des Finances » en 2021. Il figure aussi dans le classement 2024 « Les 100 qui transforment l’afrique » dudit journal.
Le ministre béninois, reconnu pour ses performances économiques apparaissait comme un candidat crédible pour diriger la Banque Africaine de Développement. Contre toute attente, Romuald Wadagni n’a pas déposé sa candidature.

Un profil présidentiable

Marié et père de deux enfants, Romuald Wadagni a prouvé sa loyauté au président Patrice Talon. Sa discrétion et surtout son bilan économique en font une figure centrale du gouvernement béninois. Son éventuelle candidature témoigne d’un choix assumé de continuité et de gestion rigoureuse.

31 août 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN




