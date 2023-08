Voici le nouveau mode opératoire des cybercriminels

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité alerte sur le nouveau mode opératoire des cybercriminels.

Les cybercriminels continuent de faire des victimes. Selon l’OCRC, ils se font passer pour des agents de la Loterie Nationale du Bénin et créent des groupes sur les réseaux sociaux. Etant administrateurs, ils invitent leurs victimes à intégrer les groupes. Les cybercriminels demandent d’abord aux victimes de s’inscrire en payant une somme de cinq mille (5.000) FCFA et d’envoyer des informations sur leurs identités et quelques photos. « Après l’inscription, les administrateurs des groupes invitent les victimes à jouer à des jeux de divers montants et proposent des numéros soi-disant ‘’gagnant au Loto’’ », indique l’OCRC.

Les cybercriminels imposent aux victimes de jouer les numéros gagnants à leur place en envoyant une nouvelle somme d’argent. Ils patientent alors et attendent que la vraie Loterie Nationale du Bénin proclame les résultats des jeux en cours.

Une fois ces résultats proclamés, informe l’OCRC, ils contactent les victimes qui ont joué et leur font croire qu’ils ont gagné un gros lot. Pour recevoir le lot, la victime doit encore envoyer une forte somme d’argent aux cybercriminels (administrateurs des groupes). « Quand les victimes envoient ladite somme d’argent dans l’espoir d’obtenir leur lot, les cybercriminels les bloquent et coupent tout contact », ajoute l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité. La population béninoise est invitée à redoubler de vigilance face aux nouvelles ruses des cybercriminels.

Akpédjé Ayosso

