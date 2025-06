Voici le nouveau mode de désignation de SE

En Conseil des ministres, mercredi 18 juin 2025, le gouvernement béninois a fait le compte-rendu du séminaire sur la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.

La réforme structurelle du secteur de la décentralisation a été évaluée lors d’un séminaire le 13 juin 2025, organisé à l’initiative du président de la République. Il a permis d’analyser de façon objective et responsable les pratiques en cours puis de proposer des améliorations. « En dépit de quelques difficultés relevées ici ou là, tous les acteurs ont salué la pertinence de la réforme intervenue en 2022. Ils ont souhaité par conséquent que sa mise en œuvre soit plus efficiente afin de faire définitivement de la décentralisation, un véritable outil de développement socio-économique au service des populations à la base », informe le Conseil des ministres.

Le gouvernement béninois a donc pris en compte les préoccupations et doléances exprimées par les participants à ce séminaire. « Le Conseil est d’avis qu’à l’avenir les maires procèdent au tirage au sort de trois noms dans la base de données et choisissent parmi ceux-ci, séance tenante, un pour servir en qualité de Secrétaire exécutif », informe la même source. Il est également reconnu la nécessité de leur plus grande implication dans l’exécution et le suivi des projets et programmes conduits par l’administration centrale dans leurs communes. Le Président de la République a aussi relevé des plaintes liées au délai de traitement des contentieux sur les marchés publics communaux.

Selon le Conseil des ministres, le gouvernement conviendra avec l’Autorité de Régulation des Marchés publics des procédures diligentes envisageables à implémenter pour favoriser l’examen des recours dans les délais les plus courts possibles, afin de ne pas pénaliser les actions prévues dans le cadre de l’exécution du budget communal. « Dans la même logique, il sera étudié la possibilité de la désignation d’un délégué du contrôle financier par commune », a ajouté le Conseil des ministres.

A.A.A

18 juin 2025 par ,