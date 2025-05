Voici le nombre de viols enrégistrés au Bénin en 2025

Le Bénin fait face à une recrudescence des violences sexuelles, notamment des viols, selon les chiffres récemment communiqués par l’Institut National de la Femme (INF). Cette hausse révèle à la fois l’ampleur du phénomène et un début de libération de la parole des victimes.

Plus de 1500 cas de viols ont été enregistrés au 1er trimestre de l’année 2025. C’est ce qu’a Chimène Yédjénou, juriste au pôle des affaires juridiques de l’INF lors de son passage sur l’émission « L’Entretien Grand Format » du 25 mai 2025 de Bip Radio.

Des statistiques montrent une augmentation continue des cas rapportés au fil des années. Le Bénin a enregistré 200 cas en 2021-2022, 1117 en 2023, puis 2000 en 2024. Selon Chimène Yédjénou, les gens dénoncent de plus en plus les actes de violences sexuelles grâce aux campagnes de sensibilisation menée par l’INF notamment lors du 8 mars ou durant les 16 jours d’activisme du 25 novembre au 10 décembre ». À l’en croire, ces violences se produisent dans tous les milieux, y compris ceux perçus comme sûrs.

La mission de l’INF est de promouvoir le leadership féminin et de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’endroit des femmes. Outre les campagnes de sensibilisation, l’institution assure également un accompagnement juridique et psychologique des victimes, afin de faciliter leur reconstruction et l’accès à la justice. Chimène Yédjénou a insisté sur une mobilisation générale impliquant tous les auteurs dans la lutte contre les violences sexuelles.

A.A.A

27 mai 2025 par ,