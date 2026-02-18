Voici le modèle de toilettes publiques prévu par la mairie de Cotonou

Dans le cadre de son troisième Plan de développement communal (PDC), la mairie de Cotonou a initié un vaste projet de construction de toilettes publiques sur la période 2024-2028. L’initiative vise à améliorer le cadre de vie de la population et lutter contre le phénomène de miction et de défécation à l’air libre.

La municipalité de Cotonou veut améliorer durablement l’hygiène publique et renforcer l’attractivité des espaces urbains. Un vaste programme de construction de toilettes publiques sera bientôt mis en œuvre. Au total, 118 blocs de toilettes répartis sur l’ensemble des 13 arrondissements de Cotonou seront réalisés afin de préserver l’environnement et offrir un cadre de vie sain, moderne et meilleur aux habitants. L’installation de ces infrastructures à des endroits stratégiques permettra également d’offrir un minimum de confort aux citoyens en déplacement afin de répondre à leurs besoins de manière hygiénique et respectueuse des normes environnementales. Pour Bonaventure Loko, chargé de projet à la direction des opérations de la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU), mandataire du projet, il s’agit de « créer des équipements sanitaires ultra modernes ».

A travers ce projet, le Bénin et la ville de Cotonou en particulier initie quelque « chose de remarquable » jamais réalisé dans la sous-région. L’objectif visé à l’en croire, est de créer des équipements sanitaires modernes qui permettent de répondre aux enjeux de salubrité urbaine et de santé publique. « C’est un projet multi sites ; et donc, un concept architectural de base identique », a-t-il confié avant d’évoquer les principales composantes.

Les principales composantes

Le modèle de toilettes publiques en phase de réalisation à Cotonou, est composé d’un bloc de toilettes pour homme et d’un bloc de toilettes pour femme. Des toilettes PMR (Personnes à mobilité réduite), sont également prévues pour les handicapés. A ces équipements s’ajoutent des équipements complémentaires de type douche composé entre autres d’urinoirs, de lavabos et des locaux de gestion et entretien, a expliqué Bonaventure Loko.

Le projet de construction de toilettes publiques s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’hygiène publique au Bénin. Cette loi interdit entre autres, la défécation et la miction à l’air libre. La Police républicaine, dans le cadre d’une répression, a interpellé le jeudi 11 septembre 2025, 18 personnes à Cotonou.

F. A. A.

