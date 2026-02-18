jeudi, 19 février 2026 -

590 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Hygiène et assainissement

Voici le modèle de toilettes publiques prévu par la mairie de Cotonou




Dans le cadre de son troisième Plan de développement communal (PDC), la mairie de Cotonou a initié un vaste projet de construction de toilettes publiques sur la période 2024-2028. L’initiative vise à améliorer le cadre de vie de la population et lutter contre le phénomène de miction et de défécation à l’air libre.

La municipalité de Cotonou veut améliorer durablement l’hygiène publique et renforcer l’attractivité des espaces urbains. Un vaste programme de construction de toilettes publiques sera bientôt mis en œuvre. Au total, 118 blocs de toilettes répartis sur l’ensemble des 13 arrondissements de Cotonou seront réalisés afin de préserver l’environnement et offrir un cadre de vie sain, moderne et meilleur aux habitants. L’installation de ces infrastructures à des endroits stratégiques permettra également d’offrir un minimum de confort aux citoyens en déplacement afin de répondre à leurs besoins de manière hygiénique et respectueuse des normes environnementales. Pour Bonaventure Loko, chargé de projet à la direction des opérations de la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU), mandataire du projet, il s’agit de « créer des équipements sanitaires ultra modernes ».

A travers ce projet, le Bénin et la ville de Cotonou en particulier initie quelque « chose de remarquable » jamais réalisé dans la sous-région. L’objectif visé à l’en croire, est de créer des équipements sanitaires modernes qui permettent de répondre aux enjeux de salubrité urbaine et de santé publique. « C’est un projet multi sites ; et donc, un concept architectural de base identique », a-t-il confié avant d’évoquer les principales composantes.

Les principales composantes
Le modèle de toilettes publiques en phase de réalisation à Cotonou, est composé d’un bloc de toilettes pour homme et d’un bloc de toilettes pour femme. Des toilettes PMR (Personnes à mobilité réduite), sont également prévues pour les handicapés. A ces équipements s’ajoutent des équipements complémentaires de type douche composé entre autres d’urinoirs, de lavabos et des locaux de gestion et entretien, a expliqué Bonaventure Loko.
Le projet de construction de toilettes publiques s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’hygiène publique au Bénin. Cette loi interdit entre autres, la défécation et la miction à l’air libre. La Police républicaine, dans le cadre d’une répression, a interpellé le jeudi 11 septembre 2025, 18 personnes à Cotonou.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




La SGDS inaugure une nouvelle base logistique moderne à Cotonou


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Marcel HOUÉTO
La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) a mis en (…)
Lire la suite

Porteo BTP Gabon entament les travaux de l’axe Alembé–Lopé–Carrefour (…)


9 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Alembé–Lopé–Carrefour
Lire la suite

Lancement de la commercialisation du cajou


9 février 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a officiellement fixé le cadre de la nouvelle campagne (…)
Lire la suite

« 229 Cadre de vie », le nouvel outil numérique de veille citoyenne


2 février 2026 par Marc Mensah
Le ministère du Cadre de vie et des Transports a lancé, jeudi 29 (…)
Lire la suite

500 logements sociaux déjà attribués sur 8000 demandes


2 février 2026 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) a réuni, samedi (…)
Lire la suite

Les conducteurs de véhicules convoqués pour l’entretien oral


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Les postulants au concours de recrutement de la Direction Générale des (…)
Lire la suite

211 personnes déjà indemnisées, d’autres sinistrés pris en compte


21 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

SGDS renforce l’assainissement à Porto-Novo avec du matériel de salubrité


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Après Cotonou et Ouidah, la Société de Gestion et de Développement de (…)
Lire la suite

La SGDS dote la mairie de Ouidah de matériel et outillage de salubrité


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite

Voici les principales réalisations d’African Parks en 2025


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’occasion de la 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur (…)
Lire la suite

Des recommandations pour une meilleure conservation dans le W-Arly-Pendjari


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des experts, analystes sécuritaires, universitaires et gestionnaires de (…)
Lire la suite

Des échanges pour des parcs résilients face à la crise sécuritaire


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 2ème édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (…)
Lire la suite

La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 (…)
Lire la suite

Les admis au concours des Eaux, Forêts et Chasse


2 décembre 2025 par Marc Mensah
La Direction des Eaux, Forêts et Chasse a rendu publique la liste des (…)
Lire la suite

Les attributaires de parcelles de la Route des pêches convoqués


28 novembre 2025 par Marc Mensah
La Commission d’attribution des parcelles situées le long de la Route (…)
Lire la suite

Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)
Lire la suite

Les Monts Kouffè - Wari Maro constitués en Parc national


12 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les forêts classées des Monts Kouffè (Donga, Borgou et Collines) et de (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires