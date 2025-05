Le message de reconnaissance du Gouvernement aux travailleurs béninois

A l’occasion de la fête du travail ce 1er mai 2025, le Gouvernement du Bénin envoie un message de reconnaissance à tous ceux qui se lèvent tôt et qui affrontent les défis du quotidien avec persévérance.Voici le message de reconnaissance aux travailleurs béninois.

La Fête du Travail est plus qu’un symbole. C’est une journée où l’on célèbre la force tranquille de millions de femmes et d’hommes qui, souvent loin des projecteurs, bâtissent notre société avec courage, patience et abnégation.

À toutes celles et tous ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, qui tiennent bon malgré les défis, le Gouvernement adresse aujourd’hui un message de profonde gratitude. Vous incarnez la résilience béninoise. Vous donnez sens à notre idéal collectif de progrès et de dignité pour toutes et tous.

Dans les champs, les marchés, les bureaux, les écoles, les ateliers, les hôpitaux, ...etc., votre engagement quotidien mérite non seulement d’être reconnu, mais aussi pleinement soutenu.

Le Gouvernement du Bénin réaffirme son engagement à créer les conditions d’un travail plus sûr, plus valorisant, et plus juste pour chaque citoyenne, pour chaque citoyen, quel que soit son secteur.

Bonne fête du Travail à toutes et à tous.

Ensemble, poursuivons la marche vers un Bénin plus digne, plus fort et plus solidaire.

