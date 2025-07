Voici le logo officiel du 65e Anniversaire

À l’aube de la célébration du 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale, le Bénin dévoile le logo officiel de l’édition 2025.

Le 1er août 2025 marquera le 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin. Une étape importante dans l’histoire de la nation, que le pays s’apprête à célébrer avec solennité, fierté et engagement. Pour incarner l’esprit de cette commémoration, un logo officiel a été conçu et rendu public par la Présidence de la République.

Le logo du 65e anniversaire a été soigneusement pensé pour traduire l’identité et les aspirations du peuple béninois. Il exprime la fierté nationale, et la volonté d’un avenir fondé sur le développement durable et l’inclusion.

Un guide d’utilisation pour un usage conforme

Pour garantir un usage uniforme et respectueux de cette identité visuelle, un guide officiel d’utilisation accompagne le logo. Il détaille les déclinaisons disponibles, les formats autorisés, les codes couleurs officiels, ainsi que les règles à suivre dans le cadre d’une utilisation sur supports imprimés ou numériques. L’objectif est d’assurer la cohérence des communications autour de la fête nationale. Le logo et son guide sont accessibles librement sur le site officiel de la Présidence de la République du Bénin à l’adresse : https://presidence.bj.

21 juillet 2025 par ,