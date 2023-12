Voici le commando des Pharaons d’Égypte

L’Égypte a lui également sacrifié à la tradition en annonçant sa liste de joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Ils sont 27 Pharaons à être sélectionnés par Rui Vitória.

L’Égypte, c’est l’autre grand candidat au sacre final pour la CAN 2023. Après le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Nigéria, les Pharaons ont eux aussi annoncé leur liste. Elle est composée de 27 joueurs appelés par le sélectionneur Rui Vitória. On y retrouve Mohamed Salah et les autres cadres, à l’image de Mohamed Elneny ou encore de Trezeguet.

La liste complète de l’Égypte :

Gardiens : Mohamed El-Shenawy, Mohamed Sobhi, Gabaski, Ahmed El-Shenawy

Défenseurs : Mohamed Hany, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem, Ali Gabr, Ahmed Fotouh, Osama Galal, Mohamed Hamdy, Omar Kamal, Ahmed Samy

Milieux de terrain : Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Hamada, Zizo, Mohamed Elneny, Ahmed Koka

Attaquants : Mostafa Mohamed, Ahmed Hassan, Mahmoud Trezeguet, Omar Marmoush, Mahmoud Kahraba, Mostafa Fathi, Mohamed Salah



