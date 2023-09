Voici le calendrier scolaire 2023-2024

La pré-rentrée se déroulera du 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023 pour le compte de l’année scolaire 2023-2024. Voici le calendrier scolaire intégral pour les établissements des enseignements maternel et primaire, de l’enseignement secondaire général et technique et de la formation professionnelle.

A- PRÉ-RENTRÉE SCOLAIRE : Du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023 soit 01 semaine.

B- PREMIER TRIMESTRE : Du lundi 18 septembre au 20 décembre 2023, après les cours, soit 13 semaines 03 jours de travail.

CONGÉS DE FIN DU PREMIER TRIMESTRE : Du mercredi 20 décembre 2023, après les cours, au mercredi 03 janvier 2024 inclus, soit 02 semaines.

C- DEUXIÈME TRIMESTRE : Du jeudi 04 janvier 2024 au mercredi 27 mars 2024, après les cours, soit 11 semaines de travail.

CONGÉ DE DÉTENTE : Du vendredi 16 février 2024, après les cours de l’après-midi, au dimanche 25 février 2024 inclus, soit 01 semaine.

CONGÉ DE FIN DU DEUXIÈME TRIMESTRE : Du mercredi 27 mars 2024, après les cours, au mercredi 10 avril 2024 inclus, soit 02 semaines.

D- TROISIÈME TRIMESTRE : Du jeudi 11 avril 2024 au vendredi 28 juin 2024, après les cours de l’après-midi, soit 11 semaines 02 jours de travail.

Les grandes vacances sont fixées au vendredi 28 juin, après les cours de l’après-midi. Elles prennent fin le dimanche 15 septembre 2024.

