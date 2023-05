Voici le Complexe à ériger à l’ex camp Guézo

À l’ancienne garnison militaire "camp Guézo" de Cotonou, sera construite une Cité immobilière dont voici les aménagements.

La Cité immobilière à ériger sur le site du "camp Guézo" délocalisé de Cotonou à Allada comprendra « des logements de standings variés avec un centre commercial, un pool house et des aires de jeu ».

Il est prévu également l’aménagement d’une voirie et de réseaux.

Selon l’avis d’appel d’offres international lancé le 24 avril 2023 par la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU), le coût des travaux est de 70 milliards FCFA hors taxes.

M. M.

1er mai 2023 par ,