Voici la signification de Losso-Sa, le signe géomancique révélé au Tofa 2026

Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ présenté comme porteur de bonnes perspectives par le collège de Bokonon. La consultation annuelle du Fâ s’est tenue vendredi 9 janvier 2026 à Ouidah, en marge des Vodun Days.

Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice Talon, de la vice-présidence Mariam Chabi Talata et d’un parterre de dignitaires et d’adeptes du culte Vodun, le signe du Fâ qui gouverna l’année 2026. C’est Losso Sa. Voici l’interprétation complète du signe

11 janvier 2026 par