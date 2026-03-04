Voici la raison évoquée par Yayi pour quitter la présidence des Démocrates

Depuis ce mardi 03 mars 2026, l’ex chef de l’Etat, Boni Yayi n’est plus président du parti de l’opposition Les Démocrates (LD). A travers une correspondance, il a adressé sa démission au bureau politique du parti.

Boni Yayi a démissionné de la présidence du parti Les Démocrates, avec effet au 3 mars 2026. L’ex chef de l’Etat a évoqué des raisons de santé pour quitter la présidence de la principale formation politique de l’opposition. Déjà en retrait depuis octobre 2025 pour une « retraite sanitaire », Boni Yayi était resté absent de la campagne des législatives et communales de 2026. Son départ intervient dans un contexte difficile pour le principal parti d’opposition, sans députés et maires au terme du double scrutin du 11 janvier 2026. Ce qui compromet sa participation à la présidentielle de 2033.

F. A. A.

