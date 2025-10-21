Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers

Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les élections législatives et communales 2026 au Bénin sont invités à soumettre leur demande d’accréditation sur le site internet de la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (HAAC). L’annonce a été publié ce lundi 20 octobre 2026 à travers un communiqué.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) invite les professionnels des médias de la presse étrangère qui souhaitent faire la couverture des élections législatives et communales couplées du 11 janvier 2026 que la réception des demandes d’accréditation a débuté ce lundi 20 octobre 2026.

Pour soumettre sa demande , il faut se rendre sur le site internet de la HAAC, dans le menu « Services / Accréditations » ensuite cliquer l’adresse suivante : www.haac.bj.

Il est impératif de mentionner en objet : « Couverture médiatique des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 » et suivre les instructions en renseignant les informations suivantes : le nom de l’organe de presse représenté, les informations relatives au journaliste (nom et prénoms) et la fonction qu’il occupe au sein dudit média.

La liste des pièces qui doivent accompagner cette demande en ligne figure sur le même site internet.

La date limite de dépôt des demandes est fixée au vendredi 21 novembre 2025 à 17 heures.

Marina HOUENOU (Stag)

