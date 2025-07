Voici la nouvelles dispositions régissant les Associations et Fondations

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué la Loi N° 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin. Cette loi régit l’exercice de la liberté d’association et les conditions d’exercice des activités de certains organismes de générosité concourant aux œuvres d’intérêt général. Elle fait également part des conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des associations et des fondations.

