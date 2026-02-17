Voici la loi portant prévention, prise en charge et élimination de l’infection au VIH/SIDA

Le Président de la République Patrice Talon a promulgué la loi N° 2026-02 du 09 février 2026 portant prévention, prise en charge et élimination de l’infection au VIH/SIDA en République du Bénin. Cette loi vise à renforcer la prévention et la prise en charge en vue de l’élimination de nouvelles infections et décès liés au VIH et également promouvoir les mesures de protection des personnes en matière de VIH et du SIDA, notamment les personnes vivant avec le VIH, les prestataires de services socio-sanitaires, les personnes affectées par le VIH, les personnes vulnérables au VIH, les populations clés et, en général, la famille et la communauté. Lire l’intégralité de cette loi.

