Voici la liste des 103 institutions de microfinance autorisées au Bénin

L’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (ANSSFD), structure sous tutelle du ministère de l’économie et des finances, a publié la liste actualisée des institutions de microfinance (IMF), agréées au Bénin. Elles sont au nombre de 103 à la date du 31 décembre 2025.

L'actualisation de cette liste s'inscrit dans le cadre des mesures d'assainissement du secteur, visant à prendre en compte les évolutions enregistrées dans le domaine de la microfinance au Bénin.

L’année 2025 a été marquée par plusieurs décisions réglementaires significatives. Les autorités compétentes ont procédé au retrait d’agrément et à la mise en liquidation de 5 institutions, à savoir la CEPC, la CPEC BOHICON, la CPEC PORTO-NOVO, la CPEC PARAKOU et la CAISSE-CODES. Par ailleurs, trois IMF ont été autorisées à exercer leurs activités sur le territoire national.

L’année a également été marquée par la signature d’un agrément autorisant l’exercice des activités de microfinance au profit du Fonds Arabo-Africain d’Investissement (FAAI SA). Cette institution a été inscrite au registre des IMF sous le numéro A.25.0134.L. A ce titre, FAAI SA s’apprête à démarrer officiellement ses activités dans le secteur de la microfinance au Bénin.

