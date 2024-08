Voici la ligne de défense de Steve Amoussou

Steve Amoussou déposé en prison mardi 20 août 2024 ne serait qu’un simple auditeur du Frère Hounvi. C’est ce qui ressort des propos tenus par son avocat Me Aboubacar Baparapé sur Brut Afrique alors que l’identité du prévenu a été confirmé par plusieurs opposants béninois.

« Ça va être une erreur sur la personne. Il a dit ne pas être Frère Hounvi et que lui partage entièrement les récriminations de ce personnage fantôme-là », a déclaré Me Aboubacar Baparapé dans un élément publié par Brut Afrique. A en croire l’avocat, son client est un auditeur fidèle du Frère Hounvi à qui on tente d’attribuer les audios contre la gouvernance du régime actuel.

Cette déclaration semble être tout de même incohérente avec les propos tenus par des opposants. Ce sont les opposants qui ont alerté l’opinion publique sur l’interpellation du Frère Hounvi. L’opposant Martin Rodriguez a affirmé que « le Frère Hounvi de son vrai nom Steve » a été kidnappé.

Lors d’une conférence de presse au lendemain de son arrestation, les partis d’opposition ont même réclamé la libération du Frère Hounvi. Ils ont aussi appelé à la mobilisation le jour de son audition au parquet spécial de la CRIET.

Le Frère Hounvi est devenu célèbre en raison de ses chroniques acerbes contre la gouvernance du chef de l’Etat. Interpellé le 12 août au Togo, Steve Amoussou est désormais en détention provisoire depuis mardi 20 août 2024. Il est poursuivi pour harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion.

Son procès s’ouvre le 7 octobre 2024.

22 août 2024 par