🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Contentieux des législatives

Voici la décision qui confirme l’élection du député Moukaram Adjibadé




La Cour constitutionnelle a rejeté, jeudi 5 février 2026, le recours en annulation de l’élection de Moukaram Koussonda Adjibadé, candidat du Bloc Républicain (BR) dans la 22ème circonscription électorale.

Saisie par Olorounto Samuel Chainou, candidat malheureux de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), la Cour constitutionnelle a jugé que les preuves de fraudes alléguées n’étaient pas suffisantes pour invalider le scrutin du 11 janvier dernier.

Le requérant dénonçait un "tripatouillage orchestré" dans l’arrondissement de Kpankoun (Commune de Kétou). Il accusait notamment le coordonnateur d’arrondissement d’avoir confié la compilation des résultats à des assistants non habilités et d’avoir manipulé les chiffres, affirmant que 1 210 voix auraient été indûment ajoutées au profit du Bloc Républicain.

Dans sa décision EL 26-003, la Cour a souligné que son propre recensement, effectué sur la base des procès-verbaux officiels, n’a révélé "aucune anomalie susceptible d’inverser l’attribution des sièges". Elle a précisé que les deux seuls procès-verbaux produits par le plaignant ne permettaient pas de remettre en cause la sincérité globale du vote dans une circonscription comptant une quarantaine de postes de vote.

