Voici la décision qui confirme l’élection du député Moukaram Adjibadé

La Cour constitutionnelle a rejeté, jeudi 5 février 2026, le recours en annulation de l’élection de Moukaram Koussonda Adjibadé, candidat du Bloc Républicain (BR) dans la 22ème circonscription électorale.

Saisie par Olorounto Samuel Chainou, candidat malheureux de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), la Cour constitutionnelle a jugé que les preuves de fraudes alléguées n’étaient pas suffisantes pour invalider le scrutin du 11 janvier dernier.

Le requérant dénonçait un "tripatouillage orchestré" dans l’arrondissement de Kpankoun (Commune de Kétou). Il accusait notamment le coordonnateur d’arrondissement d’avoir confié la compilation des résultats à des assistants non habilités et d’avoir manipulé les chiffres, affirmant que 1 210 voix auraient été indûment ajoutées au profit du Bloc Républicain.

Dans sa décision EL 26-003, la Cour a souligné que son propre recensement, effectué sur la base des procès-verbaux officiels, n’a révélé "aucune anomalie susceptible d’inverser l’attribution des sièges". Elle a précisé que les deux seuls procès-verbaux produits par le plaignant ne permettaient pas de remettre en cause la sincérité globale du vote dans une circonscription comptant une quarantaine de postes de vote.

5 février 2026 par ,