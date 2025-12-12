Voici la conduite à tenir en cas de découverte d’armes ou de munitions

Une enquête menée par la Police républicaine révèle que des matériels militaires sensibles ont été retrouvés dans les quartiers de Togbin, Fidjrossè, Akogbato et environs, après les évènements du dimanche 07 décembre 2025 à Cotonou. A travers un communiqué, la direction de la Sécurité publique a indiqué aux populations, les conduites à tenir en cas de découverte de ces matériels.

La manipulation de matériels militaires (armes, munitions ou explosifs), est dangereuse. Suite aux évènements survenus à Cotonou dimanche 07 décembre 2025, ces matériels selon les enquêtes de la Police, ont été retrouvés dans les quartiers de Togbin, Fidjrossè, Akogbato et environs.

Au regard du danger qu’ils représentent pour l’homme, la direction de la Sécurité publique a fait deux principales recommandations aux populations.

– Ne toucher à rien en cas de découverte d’armes, de munitions ou d’explosifs ; et

– Signaler immédiatement la découverte.

Pour le faire, les populations peuvent contacter le numéro vert 𝟭𝟭𝟳 ou la ligne directe : 𝟬𝟭 𝟱𝟯 𝟬𝟯 𝟱𝟬 𝟱𝟱.

F. A. A.

