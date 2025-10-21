mardi, 21 octobre 2025 -

Cotonou

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères




Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a ouvert ses portes. Érigée sur un terrain de cinq hectares, cette infrastructure impose par sa modernité et son organisation.

La Cité ministérielle de Cotonou, d’une architecture simple mais élégante, compte dix bâtiments de six niveaux chacun. Chaque édifice accueille deux ministères : un aux trois premiers étages, l’autre aux trois suivants.

Au total, ce sont 1500 bureaux qui sont répartis à travers les bâtiments. Des salles de réunion, des espaces de travail modernes et des bureaux pour ministres et directions centrales y sont intégrés.

Un parking en hauteur

La Cité ministérielle dispose d’un parking sur trois niveaux, capable de contenir 500 véhicules. Une première au Bénin.

Les visiteurs disposent également d’environ 200 places de stationnement, bien indiquées dès l’entrée du site.

Un parking pour motos est aussi prévu, facilitant l’accès à tous les usagers. Selon Ninon Ahoudjinou, directeur de la gestion immobilière par intérim à la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SIMAU), « une grande entrée et sortie est prévue pour les piétons, les personnels et visiteurs. Le tout est filtré par un dispositif de sécurité cogéré par la Garde nationale et des agents de sécurité ».
M. M.

21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




