Voici l’ordre de passage des partis politiques dans les médias

Dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives et communales de janvier 2026, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a procédé, mercredi 10 décembre, à un tirage au sort déterminant l’ordre de passage des partis politiques dans les médias.

Les représentants des partis politiques engagés dans les législatives et communales de janvier 2026 ont tiré, mercredi 10 décembre 2025, l’ordre de passage respectif de leur formation lors de la campagne médiatique. La cérémonie s’est déroulée au siège de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), en présence du président de l’institution Edouard Cocou Loko.

Le tirage au sort a attribué l’ordre suivant pour les interventions médiatiques :

Législatives 2026 :

1- Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)

2- Union Progressiste le Renouveau (UP-R)

3- Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-Bénin)

4- Les Démocrates (LD)

5- Bloc Républicain (BR)

Communales 2026 : ordre de passage

1- Bloc Républicain (BR)

2- Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)

3- Union Progressiste le Renouveau (UP-R)

