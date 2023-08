Voici l’intérimaire de Talon pendant les vacances gouvernementales

Le gouvernement est en vacances depuis le 02 août 2023. Des précisions ont été données, mardi 15 août 2023, sur le fonctionnement pendant ce temps de repos.

« La République est organisée quand le chef de l’Etat est en déplacement. La vacance est organisée pour que les décisions qui doivent se prendre en temps réels le soient », a indiqué Wilfried Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, mardi 15 août 2023 sur Bip Fm.

« Un des ministres d’Etat assure l’intérim du chef de l’Etat. C’est organisé pour que tous ne partent pas en vacances en même temps. S’agissant des ministres, leur intérim est assuré par leurs collègues membres du gouvernement et puis certains partiront quand d’autres reviendront », a expliqué Wilfried Houngbédji en ce qui concerne le fonctionnement de l’exécutif pendant ce moment de réconfort.

A la question de savoir pourquoi la vice-présidente n’assure-t-elle pas l’intérim, le porte-parole indique : « dans le contexte béninois, la Vice-présidente de la République n’est pas en position fonctionnelle au sein du gouvernement. Elle n’est pas membre du gouvernement et ne participe pas à la vie de tous les jours de l’action gouvernementale. Elle ne peut donc pas assurer l’intérim du chef de l’Etat ».

Le gouvernement reprend service le 04 septembre 2023.

M. M.

