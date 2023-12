Voici l’historique des Lauréats du meilleur joueur et joueuse de l’année

Ce lundi 11 décembre, se tient la cérémonie des CAF Awards 2023 à Marrakech au Maroc. On connaîtra donc les différents stars du football qui ont brillé durant l’année civile. Mais bien avant, découvrez l’historique des Lauréats du plus prestigieux trophée africain de meilleur joueur de l’année.

Cette liste comprend les multiples lauréats Samuel Eto’o, Asisat Oshoala, Yaya Toure, El Hadji Diouf, Perpetua Nkwocha, Mohamed Salah, Nwankwo Kanu, Abedi Ayew Pele, Noko Matlou et Sadio Mane.

Joueuse de l’année

2001 Mercy Akide (Nigeria)

2002 Alberta Sackey (Ghana)

2003 Adjoa Bayor (Ghana)

2004 Perpetua Nkwocha (Nigeria)

2005 Perpetua Nkwocha (Nigeria)

2006 Cynthia Uwak (Nigeria)

2007 Cynthia Uwak (Nigeria)

2008 Noko Matlou (Afrique du Sud)

2009 Non attribué

2010 Perpetua Nkwocha (Nigeria)

2011 Perpetua Nkwocha (Nigeria)

2012 Genoveva Anonmam (Guinée équatoriale)

2013 Non attribué

2014 Asisat Oshoala (Nigeria)

2015 Gaëlle Enganamouit (Cameroun)

2016 Asisat Oshoala (Nigeria)

2017 Asisat Oshoala (Nigeria)

2018 Thembi Kgatlana (Afrique du Sud)

2019 Asisat Oshoala (Nigeria)

2020 Non attribué en raison de COVID-19

2021 Non attribué en raison de COVID-19

2022 Asisat Oshoala (Nigeria)

Joueur masculin de l’année

1992 Abedi Ayew Pele (Ghana)

1993 Rashidi Yekini (Nigeria)

1994 Emmanuel Amunike (Nigeria)

1995 George Weah (Libéria)

1996 Nwankwo Kanu (Nigeria)

1997 Victor Ikpeba (Nigeria)

1998 Mustapha Hadji (Maroc)

1999 Nwankwo Kanu (Nigeria)

2000 Patrick Mboma (Cameroun)

2001 El-Hadji Diouf (Sénégal)

2002 El Hadji Diouf (Sénégal)

2003 Samuel Eto’o (Cameroun)

2004 Samuel Eto’o (Cameroun)

2005 Samuel Eto’o (Cameroun)

2006 Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2007 Frédéric Kanouté (Mali)

2008 Emmanuel Adebayor (Togo)

2009 Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2010 Samuel Eto’o (Cameroun)

2011 Yaya Toure (Côte d’Ivoire)

2012 Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2013 Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2014 Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2015 Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2016 Riyad Mahrez (Algérie)

2017 Mohamed Salah (Égypte)

2018 Mohamed Salah (Égypte)

2019 Sadio Mane (Sénégal)

2020 Non attribué en raison de COVID-19

2021 Non attribué en raison de COVID-19

2022 Sadio Mane (Sénégal)

Mane et Oshoala sont les vainqueurs en titre des prix les plus élevés et connaîtront leurs successeurs ce soir.

