Voici l’agenda du président Bazoum à Cotonou

Le Chef de l’État nigérien Mohamed Bazoum sera reçu dans la matinée du lundi 13 mars 2023, au Palais de la Marina à Cotonou par le Président Patrice Talon.

Echanges entre les chefs d’Etat du Niger et du Bénin suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations, et visite de terrain sont les activités prévues dans le cadre de la visite officielle au Bénin du président nigérien Mohamed Bazoum les 13 et 14 mars 2023 sur invitation du président Patrice Talon.

Un point de presse sera donné par les deux chefs d’Etat à la suite de leur tête-à-tête.

Le renforcement de la coopération entre le Niger et le Bénin, la sécurité sous régionale, la lutte contre le terrorisme, et autres sont les sujets à aborder par les deux présidents lors du point de presse conjoint.

Selon la Présidence du Bénin, le Niger et le Bénin ont signé, le 11 juillet 2022, un accord de coopération militaire portant sur les échanges de renseignements, l’assistance aérienne pour suivre les mouvements des djihadistes et des opérations conjointes entre les deux armées béninoise et nigérienne.

Le président Mohamed Bazoum visitera les infrastructures portuaires au Port de Cotonou et la Station terminale du Pipeline d’Export Niger-Bénin à Sèmè Kraké le lundi 13 mars 2023.

Le mardi 14 mars visitera la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ), fleuron de la transformation et de la production du Bénin.

Le président nigérien va boucler sa visite officielle au Bénin par une rencontre avec la communauté nigérienne au Bénin. La rencontre se tiendra au Palais de Congrès de Cotonou.

Marc MENSAH

10 mars 2023 par ,