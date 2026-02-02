lundi, 2 février 2026 -

10e législature de l’Assemblée nationale

Voici l’agenda d’accueil des députés et leurs suppléants




Le Secrétariat général de l’Assemblée nationale du Bénin a publié le chronogramme officiel de réception des députés de la 10e législature. L’accueil des 109 députés et leurs suppléants se déroulera du 3 au 5 février 2026.

La journée du lundi 2 février est dédiée aux élus des 1ère, 2e, 3e, 4e (9h à 12h), 5e, 6e, 7e et 8e (14h à 17h) Circonscriptions Electorales.

Mardi 3 février, ce sera au tour des députés issus des 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e circonscriptions.

L’accueil se poursuivra le mercredi 4 février avec les élus des 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e et 24e Circonscriptions.

La journée du jeudi 5 février sera consacrée aux députés retardataires.

Durant cette étape d’accueil, chaque parlementaire devra remplir son dossier administratif et se soumettre à un enregistrement biométrique. C’est également lors de ce passage que les élus reçoivent leurs attributs officiels.

L’installation officielle des 109 députés est prévue pour le 8 février 2026.

2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




