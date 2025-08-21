Voici comment payer sa redevance d’ordures via le téléphone

Dans un souci de modernisation et de simplification des démarches administratives, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) a mis en place un système de paiement mobile accessible à tous, sans besoin de connexion internet ni d’application mobile. Il permet à chaque citoyen de régler sa redevance pour la collecte et l’enlèvement des ordures ménagères directement depuis son téléphone.

Pour effectuer le paiement de la redevance d’ordures ménagères, il suffit de composer le code *611# sur son téléphone mobile, puis de suivre les instructions qui s’affichent à l’écran.

Une fois le menu ouvert, l’usager choisit l’option correspondant au paiement de la facture SGDS, entre les informations demandées (comme le numéro d’abonné ou le montant dû), puis valide la transaction avec son code secret mobile.

Une notification de confirmation est ensuite envoyée par SMS.

Ce mode de paiement a été conçu pour être accessible même à ceux qui ne disposent pas de smartphone ou d’accès à internet. Il garantit rapidité, simplicité et sécurité pour tous les utilisateurs.

La SGDS rappelle que les paiements en espèces ne sont plus acceptés. De même, aucun paiement ne doit être effectué directement vers un numéro de téléphone, qu’il soit personnel ou prétendument lié à un agent. Les seuls canaux officiels autorisés sont : la plateforme www.service-public.bj et le code *611#.

M. M.

21 août 2025 par