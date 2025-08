Voici comment consulter son bureau de vote ou changer de poste de vote en ligne

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) à travers ses plateformes numériques permet désormais aux électeurs de consulter leur bureau de vote et de procéder au changement de poste de vote en ligne. Ces nouvelles plateformes web et mobiles de l’ANIP sont disponibles sur iOS et Androïde.

De nouvelles plateformes web et mobiles de l’ANIP disponibles sur iOS et Androïde permettent à l’électeur de retrouver son Numéro Personnel d’Identification (NPI), de consulter son centre de vote actuel et de demander un transfert de centre si nécessaire. Ces nouvelles plateformes de la structure en charge de l’état civil au Bénin permettent également de commander des pièces d’identification et de vérifier l’authenticité des documents.

Pour les appareils Android, suivre le lien : https://play.google.com/store/apps/details?id=bj.anip.eservice ; et le lien https://apps.apple.com/fr/app/anip-bj/id6746857239 pour les iPhones.

Le 𝗰𝗼𝗱𝗲 𝗨𝗦𝗦𝗗 *𝟭𝟱𝟭# est également lancé par l’ANIP pour une inclusion totale. Ce portail USSD est accessible à toute personne sans Smartphone ni connexion internet de bénéficier des mêmes services.

Selon une publication de Serge Nonvignon, membre de la cellule de communication de la Présidence de la République, en ce qui concerne les populations mobiles, une fonctionnalité a été ajoutée pour permettre la déclaration d’une résidence principale et d’une résidence secondaire. Celle-ci assouplit le choix du centre de vote et s’adapte aux besoins des citoyens en déplacement.

Pour ce qui concerne les Béninois de l’extérieur, l’ANIP selon la publication va renforcer l’interopérabilité avec le Registre des Béninois de l’Étranger. Les citoyens immatriculés dans les représentations diplomatiques pourront ainsi demander le transfert de leur centre de vote vers leur lieu de résidence à l’étranger.

Les élections générales de 2026 démarrent en janvier prochain avec les législatives et les communales.

F. A. A.

