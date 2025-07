Voici ce que paieront les commerçants des marchés régionaux

Les redevances journalières ou mensuelles à payer dans les marchés régionaux à animation périodique ont été rendues publiques, mardi 29 juillet 2025, lors d’une conférence de presse animée par la Directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (AnaGeM).

Les commerçants des marchés régionaux d’Azovè, Ouègbo, Pahou et Natitingou sont fixés en ce qui concerne les tarifs des redevances. Dans ces marchés actifs environ un jour sur cinq, soit quatre jours par mois en moyenne à l’exception de Natitingou, les redevances journalières sont les suivantes : 1 250 FCFA par jour pour les marchands à l’étal et 1 300 FCFA pour les bouchers.

À Natitingou, les bouchers présents quotidiennement paieront une redevance spécifique de 400 FCFA par jour.

Pour les marchands qui désirent payer mensuellement, les propriétaires d’étals de produits divers devront s’acquitter de 7 500 FCFA par mois. Les bouchers et poissonniers, eux, paieront 7 800 FCFA. Quant aux écailleurs, ils devront verser 900 FCFA par mois, et les déplumeurs 1 200 FCFA.

Le marché de Glazoué, qui s’anime tous les sept jours, bénéficie d’un régime particulier. Là aussi, environ quatre jours d’activité sont comptabilisés par mois. Les redevances y sont légèrement plus élevées : 1 875 FCFA par jour pour les marchands à l’étal, et 1 925 FCFA pour les bouchers et poissonniers.

Toutes les redevances comprennent plusieurs services dont la fourniture d’eau potable, l’accès à l’électricité, la sécurité, le nettoyage des espaces, ainsi qu’une couverture d’assurance.

Selon Eunice Loisel Kiniffo, Directrice générale de l’agence, ce système a été pensé pour répondre aux besoins réels des usagers. Il vise aussi à assurer la durabilité des infrastructures et à garantir une gestion plus efficace et plus transparente.

