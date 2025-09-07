Voici ce qu’ a coûté le sauvetage du bus à Thio

Rabiou Assouma, chef du département des risques et catastrophes de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC), a révélé, ce dimanche 07 septembre 2025, sur Océan FM, le coût de l’opération de sauvetage du bus de la compagnie STM, tombé dans le fleuve Ouémé à Thio dans la commube de Glazoué le 17 août dernier.

Plusieurs services publics et des pêcheurs locaux se sont mobilisés en août dernier pour secourir les passagers du bus de la compagnie STM, tombé dans le fleuve Ouémé à Thio. « Au niveau de l’Agence Béninoise de Protection Civile, nous avons une unité spéciale. C’est le GIS, le Groupement d’Intervention Subaquatique. (...) Le GIS a été déployé. Les éléments de la Marine nationale ont été également mis à contribution (...) lors des plongées pour rechercher le bus. La Police républicaine, les autorités locales, (...) étaient là. », a indiqué Rabiou Assouma, chef du département des risques et catastrophes de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC), ce dimanche 07 septembre 2025 sur ’’Cartes sut table’’.

L’invité de Océan Fm a précisé que pour l’extraction du bus, des grues de deux entreprises de BTP (Portéo et Adéoti) ont été réquisitionnées, sans aucune charge financière pour l’État.

« L’opération a coûté 0 franc », a affirmé Rabiou Assouma.

Le drame s’est produit dans la nuit du 17 août 2025. Un bus de la compagnie STM, en provenance de Lomé et à destination de Niamey, a chuté dans le fleuve Ouémé à hauteur du pont de Thio, commune de Glazoué. Le conducteur a perdu le contrôle après avoir heurté la rambarde du pont. À bord se trouvaient 54 passagers. Les opérations de secours ont permis de sauver neuf personnes, toutes hospitalisées à Savè. Un premier corps sans vie avait été retrouvé, tandis que 44 passagers étaient portés disparus dans les heures qui ont suivi.

Le reste des corps a été extrait. Une trentaine de victimes ont été inhumées à Savè après identification des parents.

M. M.

