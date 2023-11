Vodun Days les 9 et 10 janvier à Ouidah

La Ville de Ouidah accueille les 9 et 10 janvier 2024, un grand événement culturel et cultuel : Vodun Days. Il est organisé dans le cadre de la célébration de la fête du Vodun.

Célébrée chaque 10 janvier, la fête de vodou se réinvente à travers un nouveau rendez-vous autour des arts, de la culture et de la spiritualité Vodun. Selon le communiqué de l’annonce de cet événement, les festivités se dérouleront sur la plage, à proximité de la Porte du non-retour. Il y aura entre autres les animations des places et couvents Vodun au cœur de la Cité historique de Ouidah ; le Village des Vodun Days avec ses nombreux stands d’artisanat, de restauration et d’animations ; la scène artistique avec son concert et son spectacle nocturnes sur la plage.

Le Cérémonial du 10 janvier sera déroulera en présence des hauts dignitaires avec la parade rituelle de la sortie des couvents des fidèles Vodun.

11 novembre 2023 par ,