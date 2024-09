Après le succès de la première édition des Vodun Days, le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des arts annonce la deuxième édition de cet événement qui célèbre les arts, la culture et la spiritualité Vodun. Les manifestations auront lieu à Ouidah les 9, 10 et 11 janvier 2025.

26 septembre 2024 par