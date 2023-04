Vlavonou suggère une nouvelle révision de la constitution béninoise

La constitution du 11 décembre 1990 nécessite des « retouches » en vue de son « amélioration », après la révision opérée en novembre 2019. C’est la suggestion faite par Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale, 9è législature à ses collègues députés, lors de son investiture officielle le jeudi 13 avril 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale a invité ses collègues députés, « dans un esprit de concertation », à envisager de « porter » « courageusement », « les retouches qui s’imposent » à la Constitution. C’est le jeudi 13 avril 2023 à l’occasion du discours d’investiture officielle à la présidence de la 9è Législature.

« L’option républicaine et démocratique et la limitation à deux (02), du nombre de mandats du Président de la République » ne doivent pas être retouchées lors de la modification constitutionnelle.

La Constitution du 11 décembre 1990 a été révisée le 7 novembre 2019. Une modification qui a permis de consacrer l’abolition de la peine de mort, le principe d’une meilleure représentation du peuple par les femmes, l’avènement d’un poste de vice-président de la République, la création de la Cour des comptes, etc.

M. M.

13 avril 2023 par