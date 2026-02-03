Vlavonou rend hommage à Adrien Houngbédji ce mercredi

Le président de l’Assemblée nationale 9è législature, Louis Gbèhounou Vlavonou, présidera ce mercredi 4 février 2026 une cérémonie officielle d’hommage à Me Adrien Houngbédji, ancien président du Parlement.

Un ensemble d’études consacrées à Adrien Houngbédji, qui a dirigé l’Assemblée nationale lors des 1ère, 3ème et 7ème législatures, lui sera officiellement remis ce mercredi 4 février 2026.

La cérémonie se tiendra à partir de 10 heures au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Cette initiative vise à reconnaître la contribution de l’ancien président de l’Assemblée nationale à la vie institutionnelle et à l’enracinement de la démocratie parlementaire au Bénin.

Plusieurs autorités politiques, députés, universitaires et personnalités sont conviés à cette cérémonie.

Avocat et acteur politique de premier plan, Adrien Houngbédji est le président-fondateur de l’ex Parti du Renouveau Démocratique (PRD) fondu dans l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

Me Adrien Houngbédji a été Premier ministre de 1996 à 1998, sous la présidence de Mathieu Kérékou, puis président de l’Assemblée du Bénin de 2015 à 2019.

