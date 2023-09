Vlavonou adresse ses félicitations aux champions béninois

Président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou a laissé des mots de félicitations aux champions du monde de pétanque en doublettes mixtes.

Sur sa page Facebook, Louis Vlavonou est sorti de silence 24h après le premier sacre du Bénin dans ces 50es championnats du monde de pétanque en cours depuis le 08 septembre sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou. Le Président de l’Assemblée Nationale tient à féliciter Marcel Gbetablé et Laïma Sambo, les deux champions béninois en doublettes mixtes. Ils ont en effet battu la France en finale 13-08.

"Nous y avons cru et ils l’ont fait ! J’ai appris avec beaucoup de fierté que notre pays le Bénin est sacré champion du monde de Pétanque dans la catégorie "Doublette mixte". Je tiens à applaudir nos vaillants joueurs et à leur exprimer mes chaleureuses félicitations pour cette victoire si honorante. Comme j’ai pu le dire à nos boulistes lors de ma visite à l’occasion de l’une de leurs séances d’entraînement en préparation de ce 50ème Championnat mondial de Pétanque, le Bénin a toutes les chances de devenir une grande Nation sportive. Il suffit d’y croire et y aller avec tact et rigueur.", a écrit Louis Vlavonou sur le réseau social.

Les championnats du monde de pétanque reprennent demain avec les triplettes et les tirs de précision.

