Vitali Boton, porte-parole du président Vlavonou

Vitali Boton, est le porte-parole du Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Il a été présenté aux professionnels des médias, vendredi 25 août 2023, à Porto-Novo.

Le président de l’Assemblée nationale, 9è législature, a un porte-parole en la personne de Vitali Boton. Louis Gbèhounou Vlavonou a présenté son porte-parole aux professionnels, vendredi 25 août 2023 à l’occasion d’un dîner de presse à l’hôtel Freedom Palace à Porto-Novo.

Le porte-parole du président Louis Gbèhounou Vlavonou a fait le point de la 1ère session ordinaire de l’année 2023 et de la 2ème session extraordinaire de l’Assemblée nationale aux journalistes. Il ressort de ce point que l’Assemblée nationale a étudié en seconde délibération, la loi n°2022-36 relative à la gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin ; et examiné quatre (04) questions d’actualité, deux (02) questions orales sans débat et une question orale avec débat.

Les travaux de la 2è session extraordinaire de l’année 2023 ont été consacrés à la poursuite de la désignation des représentants de l’Assemblée dans les parlements régionaix et institutions de la République.

Le porte-parole Viatli Boton, a déclaré que le président Vlavonou condamne le coup d’État survenu au Niger.

