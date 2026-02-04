mercredi, 4 février 2026 -

Concours de recrutement de 715 élèves agents à la Police

Visite médicale du 9 au 13 février pour les admissibles




La visite médicale d’aptitude des candidats admissibles au concours de recrutement de 715 élèves agents de police est programmée du lundi 9 au vendredi 13 février 2026.

Les candidats admissibles au concours de recrutement de 715 élèves agents de police sont convoqués au Centre de santé de la Police républicaine de Cotonou, situé au quartier Vèdoko, pour la visite médicale d’aptitude.

Ils devront s’y présenter le lundi 9 février à 7 heures précises, « en tenue de sport et munis de leurs pièces d’identité en cours de validité », selon un communiqué de la Direction générale de la Police républicaine.

Cette étape médicale intervient après la publication des résultats de la phase écrite du concours. « La liste des candidats déclarés admissibles » est disponible en ligne sur https://concours.dgpr.easyiteam.bj et affichée au siège des douze Directions départementales de la Police républicaine.

4 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




