Visite du n°2 du Vatican au Bénin

En visite au Bénin pour l’ordination épiscopale de Mgr Éric Soviguidi, nommé nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger, le Cardinal Pietro Parolin a été reçu, samedi 15 novembre 2025, par le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Le Secrétaire d’État du Saint-Siège, Cardinal Pietro Parolina, été accueilli dans la matinée du 15 novembre 2025 au ministère des Affaires étrangères avant un entretien de près de trois quarts d’heure. Le chef de la diplomatie béninoise a salué la solidité du dialogue entre Cotonou et Vatican, une relation établie depuis 1971 et fondée, selon lui, sur « le respect, l’humanisme et la coopération ».

La visite du cardinal est perçue par le gouvernement comme un signe d’attention du Vatican envers l’Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement envers le Bénin. Le ministre Bakari a exprimé la fierté du pays après la nomination de Mgr Soviguidi, qualifié de « ressortissant béninois appelé à une responsabilité diplomatique majeure dans une région confrontée à d’importants défis ».

Les discussions ont porté sur le rôle de l’Église dans la paix, le développement et l’action sociale. Les deux parties ont évoqué la coopération en matière de santé, d’éducation et de cohésion sociale, domaines où les partenariats sont jugés essentiels.

Après cette rencontre, le Cardinal Parolin s’est rendu à l’église Sacré-Cœur de Cotonou pour présider la messe de consécration de Mgr Soviguidi, élevé au rang d’archevêque titulaire du siège italien de Cerenza. L’ordination a constitué le moment central de cette visite marquée par une forte dimension diplomatique et spirituelle.

M. M.

16 novembre 2025 par ,