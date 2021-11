Une délégation de la Banque Mondiale dans les écoles

La Directrice Régionale Éducation pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque Mondiale, Mme Meskerem Mulatu, a effectué mercredi 3 novembre 2021, une visite dans quelques établissements scolaires à Cotonou et Abomey-Calavi.

La délégation de la Banque Mondiale a visité, mercredi dernier, le Lycée Technique Coulibaly à Cotonou, l’Ecole Primaire Publique Houèto et le Collège d’Enseignement Général Houèto dans la commune d’Abomey-Calavi. La Directrice Régionale Éducation pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque Mondiale, Meskerem Mulatu, s’est imprégnée des réalités et des conditions d’apprentissage des apprenants.

« Nous sommes très honorés de vous recevoir dans notre établissement, premier lycée technique créé en 1930 par une décision administrative et où se déroule une formation classique initiale à travers deux grandes filières, les Sciences et Techniques Administratives de Gestion (STAG) et les Sciences et Techniques Industrielles (STI) », a déclaré le Proviseur du Lycée Technique Coulibaly, dans son mot de bienvenue. Éphrem de-Souza a souhaité que le Lycée Technique Coulibaly bénéficie « de la réhabilitation par le vaste chantier ouvert sur l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels ».

En présence du Directeur de Cabinet du #MESTFP, du Coordonnateur Projet #PME3, de la #DDESTFP Littoral, du Proviseur du Lycée Coulibaly, la Directrice Régionale fait le tour des ateliers pour s'imprégner des réalités et des conditions d'apprentissage des apprenants. #Gouvbenin pic.twitter.com/c1EZYf572O — Restitution de 26 trésors royaux du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) November 3, 2021

Pour le Directeur de Cabinet, Inspecteur Garba Ayouba, représentant le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, la visite de travail de la délégation de la Banque Mondiale montre « l’intérêt particulier que cette Institution internationale accorde au développement du secteur de l’Education au Bénin dans sa vision holistique ». « La Banque Mondiale appuie significativement l’effort du redressement du Bénin en faveur du système éducatif en général et notamment la Stratégie Nationale de l’EFTP dont nous mesurons l’importance par rapport au développement durable du Bénin », a-t-il ajouté.

La Directrice Régionale Meskerem Mulatu a rassuré de l’appui de la Banque Mondiale dans le secteur de l’Éducation au Bénin à travers différents projets.

Akpédjé Ayosso

4 novembre 2021