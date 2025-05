Visite au Bénin du gouverneur de la Japan Bank for International cooperation

Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances en charge de la Coopération, Romuald Wadagni, a accueilli, mardi 27 mai 2025, Hayashi Nobumitsu, Gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Le Bénin a l’honneur d’accueillir, pour la première fois, Hayashi Nobumitsu, Gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Cette visite s’inscrit dans la dynamique de consolidation des relations entre le Bénin et le Japon.

Le ministre d’Etat, Romuald Wadagni, et le gouverneur Hayashi Nobumits vont échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale, les investissements japonais au Bénin etc.

La visite du gouverneur Hayashi Nobumitsu au Bénin constitue ainsi un tournant important dans les relations entre les deux pays, et une étape décisive vers une coopération encore plus dynamique.

