Vision BÉNIN ALAFIA 2025, ce qu’en dit le porte-parole du gouvernement

Patrice Talon et son gouvernement ont-ils œuvré à la réalisation de la vision BENIN ALAFIA 2025 ? Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement a répondu à la question vendredi 23 mai 2025, lors d’une séance d’échanges avec les médias en ligne. « On n’est pas à 100% bon, mais on est largement bon », a déclaré Wilfried L. HOUNGBEDJI.

« En 2025, le Bénin est un pays-phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social », tel est le contenu de la vision BENIN ALAFIA 2025, définie par les gouvernants au début des années 2000.

A l’échéance, cette vision partagée de tous les Béninois s’est-elle réalisée ? Patrice TALON et son gouvernement ont-ils œuvré à sa réalisation ? Face aux médias en ligne vendredi 23 mai dernier, le porte-parole du gouvernement estime qu’au regard des errements observés dans la gouvernance du pays avant 2016, si le chef de l’Etat n’avait pas eu le courage de faire les réformes et d’engager les transformations en cours qui font l’unanimité, le Bénin serait toujours confronté à des difficultés pour amorcer son développement. « On n’est pas à 100% bon, mais on est largement bon. Le moins bon n’en est que pour une petite proportion dans l’ensemble », a confié Wilfried L. HOUNGBEDJI. A l’en croire, BENIN ALAFIA 2025 n’est pas advenu, mais le gouvernement de la Rupture et du Nouveau Départ a travaillé à corriger nombre de choses qui auraient pu conduire le pays vers le scénario WAHALA, qui est un scénario catastrophique.

Selon ses explications, des travaux ont été faits pour l’élaboration de la vision 2060, à l’échéance des 100 ans d’indépendance du Bénin.

La vision 2060 en cours d’élaboration à l’échéance des 100 ans d’indépendance

Au cours de la rencontre avec les professionnels des médias, le porte-parole du gouvernement a précisé que c’est en tenant compte des avancées notées depuis 2016 que le gouvernement a engagé les travaux pour l’élaboration de la vision 2060, à l’échéance des 100 ans d’indépendance du Bénin. « Cette vision n’a pas encore un nom mais elle est très avancée, et les consultations sont déjà faites. Des discussions ont eu lieu pour examiner les améliorations à apporter au document qui a déjà franchi plusieurs étapes, avant sa transmission à l’Assemblée nationale pour son adoption en tant que loi, a-t-il expliqué.

La vision 2060, une vision à valeur légale

Contrairement à la vision BENIN ALAFIA 2025, la vision 2060 aura « une force légale ». Selon le porte-parole du gouvernement, toutes les composantes politiques vont participer à son adoption par l’Assemblée nationale, à travers une démarche participative et inclusive qui sous-tend sa formulation. Une fois que le document va être validé par les différentes composantes, le gouvernement, a-t-il précisé, va s’en saisir et l’adopter formellement en Conseil des ministres pour sa transmission à l’Assemblée nationale comme projet de loi. Et dès que le vote sera fait au Parlement, cette vision va s’imposer à tous les futurs dirigeants.

Wilfried L. HOUNGBEDJI pense que dans une telle approche, personne ne devrait « prendre des libertés avec la trame que cette vision aura retenue pour conduire le développement du Bénin ». « C’est une avancée majeure », s’est-il réjoui espérant que grâce aux efforts de toutes les Béninoises et de tous les Béninois ces dernières années, la trajectoire va être maintenue pour que année après année, tout s’améliore et que les Béninoises et les Béninois vivent mieux dans un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus résilient, beaucoup plus riche qui satisfasse leurs attentes en ce qui concerne par exemple l’accès aux services sociaux de base et autres.

25 mai 2025 par ,