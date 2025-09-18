vendredi, 19 septembre 2025 -

445 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Inclusion Financière Accélérée

Visa et Onafriq lancent Visa Pay en RDC




Onafriq et Visa s’associent pour lancer Visa Pay, ouvrant ainsi la voie à l’interopérabilité entre les cartes et le Mobile Money en RDC Onafriq, le plus grand réseau de paiement numérique d’Afrique. C’est un partenariat stratégique avec Visa pour le lancement de Visa Pay, une plateforme de paiement en tant que service (PaaS) née du cloud, conçue pour étendre l’accès aux services financiers numériques à travers la République démocratique du Congo (RDC).

À travers ce partenariat, les consommateurs en RDC pourront facilement approvisionner leur portefeuille Visa Pay directement à partir des réseaux de Mobile Money, leur donnant ainsi un accès transparent aux paiements numériques et au e-commerce au quotidien.

Grâce aux API d’Onafriq, cette collaboration permet d’effectuer des prélèvements et des versements à partir des portefeuilles M-Pesa, Airtel Money et Orange Money, reliant ainsi efficacement le réseau de cartes Visa à des millions de comptes mobile money à travers le pays.

“Notre collaboration avec Onafriq illustre notre ambition d’accélérer l’inclusion financière en RDC,” a déclaré Sophie Kafuti, directrice générale de Visa en RDC. “En connectant Visa Pay à l’infrastructure mobile money existante, nous ne nous contentons pas d’ajouter une fonctionnalité pratique, nous créons les bases de l’interopérabilité qui favoriseront l’adoption du e-commerce dans tout le pays.”

Le moment est propice pour une croissance significative du marché. Selon les données de la GSMA, le secteur des paiements mobiles en RDC devrait atteindre une valeur transactionnelle de 3,85 milliards de dollars cette année, soit un taux de croissance annuel composé de 19 %. Ce marché englobe les paiements au détail, le e-commerce, les services administratifs, le paiement des factures, le versement des salaires et les recouvrements commerciaux à l’échelle nationale.

“Onafriq relie depuis des années les consommateurs congolais à l’Afrique et au reste du monde, en tant qu’infrastructure fiable en arrière-plan,” a déclaré Christian Bwakira, directeur commercial d’Onafriq. “Ce partenariat démontre comment la fusion du réseau mondial de Visa associée à la forte présence locale d’Onafriq crée des possibilités sans précédent en matière d’innovation et d’inclusion financière à travers l’Afrique. Lorsque vous associez des capacités mondiales de premier choix à des réseaux locaux fiables, vous ouvrez des opportunités de transformation tant pour les partenaires que pour les millions de consommateurs que nous servons.” Au-delà de la RDC, ce partenariat ouvre la voie à l’expansion de Visa Pay sur d’autres marchés africains, où l’adoption du mobile money est déjà très répandue et où la demande de solutions interopérables et numériques s’accélère.

À propos d’Onafriq

Onafriq est un réseau omnicanal de réseaux qui réduit l’importance des frontières en offrant à nos partenaires une voie unique pour exploiter tout le potentiel des solutions de paiement transfrontalières et multiplateformes. Avec un réseau couvrant 43 marchés africains, Onafriq relie plus d’un milliard de portefeuilles électroniques, 500 millions de comptes bancaires et plus de 400 000 agents au Nigeria, permettant ainsi les paiements et les encaissements nationaux et transfrontaliers, l’émission et le traitement de cartes, les services bancaires par agence et les services de trésorerie.

Grâce à nos capacités de pointe en matière de réglementation et de conformité et à notre solide présence régionale, avec 10 bureaux en Afrique, ainsi que des sites au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère d’accès pour les populations du continent africain et au-delà.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant ainsi aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui incluent tous les individus, partout dans le monde, améliorent la vie de tous, partout dans le monde, et nous considérons cette accessibilité comme fondamentale pour l’avenir des transactions financières.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Les acteurs de la microfinance d’Afrique à Cotonou dès lundi


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Semaine nationale de la microfinance (SéNaMif) démarre, lundi 22 (…)
Lire la suite

Prof Charlemagne IGUE, nouveau recteur de l’UAC


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après avis du Conseil national de l’éducation (CNE), le gouvernement a (…)
Lire la suite

Ce qu’il faut savoir sur le nouveau fonds pour les communes


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement change d’approche dans le financement des communes. (…)
Lire la suite

ARISE mobilise 700 millions de dollars


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), acteur (…)
Lire la suite

Des journalistes de l’UEMOA en formation à Cotonou


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille une session de formation des journalistes des États (…)
Lire la suite

Les journalistes de l’UEMOA font escale à L’Économiste du Bénin


15 septembre 2025 par La Rédaction
En prélude à la session de renforcement des capacités organisée à leur (…)
Lire la suite

Société des Bitumes du Bénin SA obtient son agrément


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le gouvernement a donné son accord à la Société des Bitumes du Bénin SA (…)
Lire la suite

WINOVO SARL agréée pour le recyclage de ferrailles d’aluminium à Sèmè-Podji


10 septembre 2025 par Marc Mensah
La société WINOVO SARL a été admise au régime B du Code des (…)
Lire la suite

Le Bénin table sur une croissance de 7,5 % en 2026


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 table sur une (…)
Lire la suite

4 nouvelles sociétés obtiennent leur agrément au Code des investissements


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a donné l’agréement, mercredi 10 septembre (…)
Lire la suite

Le projet du budget de l’Etat passe à 3 783,984 milliards de FCFA


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres ce 10 septembre. (…)
Lire la suite

Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026


9 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 (…)
Lire la suite

Le Bénin exporte pour 11,4 milliards FCFA vers ses voisins


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a exporté pour 11,4 milliards de FCFA de biens vers les pays (…)
Lire la suite

Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, la première station de décompression de gaz naturel implantée (…)
Lire la suite

Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon


2 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a (…)
Lire la suite

CCI Bénin connecte les marchands à la nouvelle version de (…)


29 août 2025 par Marc Mensah
Les marchands béninois ont été formés pour tirer parti de la nouvelle (…)
Lire la suite

GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un (…)
Lire la suite

L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires