Visa et Onafriq lancent Visa Pay en RDC

Onafriq et Visa s’associent pour lancer Visa Pay, ouvrant ainsi la voie à l’interopérabilité entre les cartes et le Mobile Money en RDC Onafriq, le plus grand réseau de paiement numérique d’Afrique. C’est un partenariat stratégique avec Visa pour le lancement de Visa Pay, une plateforme de paiement en tant que service (PaaS) née du cloud, conçue pour étendre l’accès aux services financiers numériques à travers la République démocratique du Congo (RDC).

À travers ce partenariat, les consommateurs en RDC pourront facilement approvisionner leur portefeuille Visa Pay directement à partir des réseaux de Mobile Money, leur donnant ainsi un accès transparent aux paiements numériques et au e-commerce au quotidien.

Grâce aux API d’Onafriq, cette collaboration permet d’effectuer des prélèvements et des versements à partir des portefeuilles M-Pesa, Airtel Money et Orange Money, reliant ainsi efficacement le réseau de cartes Visa à des millions de comptes mobile money à travers le pays.

“Notre collaboration avec Onafriq illustre notre ambition d’accélérer l’inclusion financière en RDC,” a déclaré Sophie Kafuti, directrice générale de Visa en RDC. “En connectant Visa Pay à l’infrastructure mobile money existante, nous ne nous contentons pas d’ajouter une fonctionnalité pratique, nous créons les bases de l’interopérabilité qui favoriseront l’adoption du e-commerce dans tout le pays.”

Le moment est propice pour une croissance significative du marché. Selon les données de la GSMA, le secteur des paiements mobiles en RDC devrait atteindre une valeur transactionnelle de 3,85 milliards de dollars cette année, soit un taux de croissance annuel composé de 19 %. Ce marché englobe les paiements au détail, le e-commerce, les services administratifs, le paiement des factures, le versement des salaires et les recouvrements commerciaux à l’échelle nationale.

“Onafriq relie depuis des années les consommateurs congolais à l’Afrique et au reste du monde, en tant qu’infrastructure fiable en arrière-plan,” a déclaré Christian Bwakira, directeur commercial d’Onafriq. “Ce partenariat démontre comment la fusion du réseau mondial de Visa associée à la forte présence locale d’Onafriq crée des possibilités sans précédent en matière d’innovation et d’inclusion financière à travers l’Afrique. Lorsque vous associez des capacités mondiales de premier choix à des réseaux locaux fiables, vous ouvrez des opportunités de transformation tant pour les partenaires que pour les millions de consommateurs que nous servons.” Au-delà de la RDC, ce partenariat ouvre la voie à l’expansion de Visa Pay sur d’autres marchés africains, où l’adoption du mobile money est déjà très répandue et où la demande de solutions interopérables et numériques s’accélère.

À propos d’Onafriq

Onafriq est un réseau omnicanal de réseaux qui réduit l’importance des frontières en offrant à nos partenaires une voie unique pour exploiter tout le potentiel des solutions de paiement transfrontalières et multiplateformes. Avec un réseau couvrant 43 marchés africains, Onafriq relie plus d’un milliard de portefeuilles électroniques, 500 millions de comptes bancaires et plus de 400 000 agents au Nigeria, permettant ainsi les paiements et les encaissements nationaux et transfrontaliers, l’émission et le traitement de cartes, les services bancaires par agence et les services de trésorerie.

Grâce à nos capacités de pointe en matière de réglementation et de conformité et à notre solide présence régionale, avec 10 bureaux en Afrique, ainsi que des sites au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère d’accès pour les populations du continent africain et au-delà.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant ainsi aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui incluent tous les individus, partout dans le monde, améliorent la vie de tous, partout dans le monde, et nous considérons cette accessibilité comme fondamentale pour l’avenir des transactions financières.

