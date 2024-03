Violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs à Malanville

A Garou, une localité de la commune de Malanville, dans le département de l’Alibori, agriculteurs et éleveurs se sont affrontés ce mardi 26 mars 2024. Le bilan provisoire selon nos sources, fait 1 blessé grave ; plusieurs cases d’éleveurs ont été également incendiées.

Violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs ce mardi 26 mars 2024 à Garou, une localité de la commune de Malanville. La bagarre selon nos sources, a éclaté lorsqu’un groupe d’agriculteurs a voulu appréhender un éleveur qui aurait charcuté et tué l’un des leurs.

Les affrontements entre les deux groupes seraient encore en cours. On dénombre un blessé grave côté agriculteurs. Plusieurs habitations de peulhs ont été incendiées. Le bilan pourrait s’alourdir si les forces de défense et de sécurité ne se déploient sur les lieux pour ramener le calme.

