L’attaquant brésilien Vinicius a prolongé son contrat avec le club de football espagnol du Real Madrid, a rapporté le service de presse du club. Le nouvel accord avec le footballeur est conclu jusqu’en 2027.

Vinicius a 23 ans. Il joue pour le Real Madrid depuis 2018. Avec l’équipe espagnole, il est double champion d’Espagne, vainqueur de la Coupe d’Espagne et deux fois de la Supercoupe du pays, ainsi que vainqueur de la Ligue des champions 2021/22. Au total, le Brésilien a disputé 235 matchs pour le Real, marquant 62 buts et faisant 67 passes décisives. Auparavant, l’attaquant a joué pour Flamengo, devenant finaliste de la Coupe du Brésil et finaliste de la Copa Sudamericana.

En 2022, il a été reconnu comme le meilleur jeune joueur de la Ligue des champions. Le 30 octobre, Vinicius est devenu lauréat du prix Socrates, décerné aux footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Vinicius a également terminé sixième lors du vote pour le Ballon d’Or. Il a disputé 25 matches avec l’équipe nationale brésilienne, marquant trois buts et faisant trois passes décisives.

TASS

31 octobre 2023