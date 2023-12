Victor Osimhen Ballon d’Or africain 2023

Le Nigeria est à l’honneur ce lundi 11 décembre 2023. Victor Osimhen et Asisat Oshoala ont remporté les deux plus grandes récompenses individuelles lors des CAF Awards 2023 à Marrakech au Maroc. L’homme est élu meilleur joueur de l’année et la dame, meilleure joueuse de l’année.

On le voyait venir de loin. Et c’est désormais officiel. Victor Osimhen, l’attaquant nigérian qui a fait les gros titres en Italie et aussi pour sa contribution sous le maillot des Super Eagles, a remporté le titre de Joueur Africain de l’année de la CAF pour la première fois de sa carrière, tandis que sa compatriote, Oshoala, a remporté son sixième titre de Joueuse Africaine de l’année, un record.

Son parcours remarquable lui a permis de résister à la forte concurrence du défenseur latéral marocain Achraf Hakimi et de l’attaquant égyptien Mohamed Salah.

La dame Asisat Oshoala a remporté le titre de Joueuse de l’année de la CAF pour la sixième fois de sa carrière. L’attaquante a contribué à la domination du FC Barcelone en remportant la Ligue des Champions Féminine de l’UEFA, en terminant meilleure buteuse du club avec 27 buts toutes compétitions confondues.

Voici tous les lauréats des CAF Awards 2023 :

Joueur de l’année (hommes) : Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Joueuse de l’année (femmes) : Asisat Oshoala (Nigeria, Barcelone)

Joueur interclubs de l’année (hommes) : Percy Tau (Afrique du Sud, Al Ahly)

Joueuse interclubs de l’année (femmes) : Fatima Tagnaout (Maroc, AS FAR)

Entraîneur de l’année (hommes) : Walid Regragui (Maroc)

Entraîneur de l’année (femmes) : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Gardien de but de l’année (hommes) : Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)

Gardienne de but de l’année (femmes) : Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC)

Jeune joueur de l’année (hommes) : Lamine Camara (Sénégal, Metz)

Jeune joueuse de l’année (femmes) : Nesryne El Chad (Maroc, Lille)

Équipe nationale de l’année (hommes) : Maroc

Équipe nationale de l’année (femmes) : Nigeria

Club de l’année (hommes) : Al Ahly (Égypte)

Club de l’année (femmes) : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

J.S

11 décembre 2023 par