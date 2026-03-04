Victor Dassi Adossou reconduit pour un nouveau mandat

Le magistrat Victor Dassi Adossou est reconduit à son poste de président de la Cour suprême, ce mercredi 4 mars 2026, lors de la session ordinaire du Conseil des ministres présidée par le chef de l’Etat Patrice Talon.

Pas de changement de tête à la Cour suprême, la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et judiciaire. En Conseil des ministres ce mercredi 4 mars, le magistrat Victor Dassi Adossou a été reconduit pour un second mandat de cinq ans. Cette reconnaissance est la preuve de la confiance placée en lui et du bilan jugé très satisfaisant.

4 mars 2026 par ,