ADOSSOU au chevet de la famille du conseiller DOHOUNGBO

Le président de la Cour suprême, Victor Dassi ADOSSOU était au domicile de Pascal DOHOUNGBO mardi 31 janvier 2023. Il est allé présenter les condoléances à la famille du conseiller décédé après le drame survenu à Dassa dans le département des Collines dimanche 29 janvier dernier.

Le décès de Pascal DOHOUNGBO, conseiller à la Cour suprême est une grosse perte pour sa famille, la magistrature béninoise et surtout pour la Cour suprême du Bénin. Le président Victor Dassi ADOSSOU était au chevet de la famille de l’illustre disparu mardi 31 janvier 2023. Il a salué la mémoire d’un magistrat très effacé, calme, humble, attentif, et qui s’acquittait de ses obligations professionnelles à la Chambre administrative avec beaucoup de professionnalisme. Au nom de tout le personnel de la Cour, le président après avoir présenté ses condoléances, a rassuré la famille de son soutien.

Victime du drame de Dassa, le conseiller Pascal DOHOUNGBO a succombé à ses blessures au petit matin du lundi 30 janvier 2023 à l’âge de 61 ans. Ce décès survenu 48 heures seulement après la cérémonie de présentation de vœux à laquelle il a pris part dans une ambiance très conviviale et festive selon le président, a affecté tout le personnel de la Cour.

