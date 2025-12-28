Victoire du Bénin sur le Botswana 1-0

Les Guépards du Bénin ont battu les Zèbres du Botswana ce samedi 27 décembre 2025, dans le cadre de la seconde journée de la CAN Maroc 2025, sur un score étriqué de 1 but à zéro.

Le Bénin peut encore rêver d’une qualification au second tour de la CAN Maroc 2025. Après une défaite en première journée contre la République Démocratique du Congo (RDC), les poulains de Gernot Rohr ont remporté leurs trois premiers points lors d’une rencontre face aux Zèbres du Botswana ce samedi 27 décembre 2025.

Le seul but de la rencontre a été marqué par Yohane ROCHE à la 28e minute. Un avantage que le capitaine, Steve MOUNIE et ses coéquipiers préservent jusqu’à la fin de la première partie.

A la reprise, les Botswanais plus engagés tentent de retrouver le chemin des buts gardés par Marcel DANDJINOU pour une égalisation, mais les Guépards, très en place parviennent à enrayer les assauts de l’équipe adverse. Score au terme des 90mn, 1-0 en faveur du Bénin qui croisera les crampons avec le Sénégal pour le match de la 3e journée.

F. A. A.

