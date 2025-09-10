Victoire du Bénin sur Lesotho 4-0

Les Guépards du Bénin ont battu la sélection nationale du Lesotho par un score fleuve de 4 buts à 0 dans la soirée de ce mardi 9 septembre 2025, dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026.

Les Guépards se relancent dans la course pour une qualification historique à la prochaine Coupe du monde de football. Après leur victoire contre le Zimbabwe vendredi dernier, les hommes de Gernot Rohr ont malmené le Lesotho ce mardi 9 septembre 2025 au stade Félix Houphouët Boigny, en Côte d’Ivoire. Score en fin de match, 4 buts à 0 pour le Bénin.

C’est Steve Mounié, capitaine de l’équipe nationale qui a d’abord ouvert le score à la 7e minute. Multipliant leurs assauts sur l’adversaire, les joueurs béninois parviennent à aggraver le score grâce à un but de Andres Hountondji à la 24e minute et un autre de Imourane Hassan, à la 34e minute. Score à la première partie, 3 buts à 0 en faveur des Guépards.

A la reprise, les joueurs béninois plus engagés inscrivent le 4e but à la 67e minute grâce à Junior Olaïtan.

Avec cette victoire contre le Lesotho, le Bénin totalise 14 points et se positionne derrière l’Afrique du Sud, 1er du groupe avec 17 points.

Prévue pour démarrer à 20h, heure de Cotonou, la rencontre a connu plus d’une heure de retard en raison d’un dysfonctionnement du système d’éclairage du stade Félix Houphouët Boigny.

F. A. A.

Quelques images du match

Classement Groupe C à l’issue de la 8è journée

1er : Afrique du Sud (17 pts +8)

2è : Bénin (14 pts + 4)

3è : Nigéria (11 pts +2)

4è : Rwanda (11 pts +0)

5è : Lesotho (06 pts -8)

6è : Zimbabwe (04 pts -6)

9è et 10è Journées ( 6-14 Octobre 2025)

Rwanda🇷🇼 vs 🇧🇯Bénin

Lesotho🇱🇸 vs 🇳🇬Nigéria

Zimbabwe🇿🇼 vs Afrique du Sud

Nigéria🇳🇬 vs 🇧🇯Bénin

Lesotho🇱🇸 vs 🇿🇼Zimbabwe

Afrique du Sud🇿🇦 vs 🇷🇼Rwanda

10 septembre 2025 par ,