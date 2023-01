Dans un pays en pleine construction comme le Bénin, l’État est appelé à intervenir dans des domaines aussi divers que variés. Cette intervention ne va pas sans les ressources financières qu’il acquiert par les impôts prélevés sur les revenus et les biens de ses citoyens. Les règles d’établissement et de recouvrement des impôts sont contenues dans le code général des impôts, un document technique qui n’est pas accessible à tout public.

La méconnaissance du rôle de l’impôt par les populations entraîne des actes de résistance sous diverses formes qui li- mitent l’action des pouvoirs publics dont pourtant l’ensemble de la collectivité est bénéf iciaire.

Il est donc apparu aux autorités, la nécessité de livrer aux populations, le contenu du code gé-néral des impôts à travers une version succinte et intelligible. Un code citoyen qui résume les principaux impôts et les obligations des contribuables.

En effet, cette version permet aux contribuables de cerner également les avantages qui sont offerts par le code et les voies et moyens pour faire valoir leurs droits.

Ce code citoyen amenera les populations à se familiariser avec l’impôt, cette contribution nécessaire et dont il ne peut vo- lontairement se départir.

Voici donc la version citoyenne du code général des impôts.

